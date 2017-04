Rager Rover completa 48 anos de existência; veja vídeo

08:00 · 19.01.2017

Modelo 1970 do Ranger Rover

Foi em 1969 que a Land Rover apresentou os primeiros esboços do Range Rover. Começou como protótipo para no ano seguinte ser lançado oficialmente. Para completar as quase cinco décadas de existência, a marca mostra a evolução do carro em um vídeo curto desde o protótipo e primeira geração em 1970 a atual quarta geração, com todas as suas atualizações, agora em 2017 com o SVAutobiography Dynamic.

O Range Rover atingiu mais de um milhão de vendas (1,7 milhões até hoje) ao longo do caminho. As características da marca registrada incluem seu telhado flutuante, capô distinto, linha de cinto contínua e porta traseira prática dividida, todas elas homenageiam a versão original. Uma curiosidade é que a produção do modelo original de duas portas terminou 23 anos atrás neste mesmo mês de janeiro.

Linha do tempo

A história do Range Rover começa com 26 modelos de pré-produção, que usavam a identificação Velar em um esforço de esconder sua identidade - velare significa "véu" ou "capa" em italiano - composto de letras do emblema "Land Rover" que geralmente decoram a frente e traseira de um veículo. Em seguida, vem o eterno Range Rover Classic de duas portas como as imagens mostram gerações sucessivas, terminando com o derivativo mais poderoso, o 550VA SVAutobiography Dynamic construído pela divisão de Operações de Veículos Especiais (SVO) da Jaguar Land Rover.

Quando foi lançado pela primeira vez em 1970, Range Rover foi um dos primeiros veículos a entregar permanente tração nas quatro rodas, enquanto muitos outros ainda eram selecionáveis. A variação de quatro portas foi introduzida em 1981, seguido rapidamente pela primeira aplicação de uma transmissão automática no Range Rover em 1982. Em 1989, o SUV de luxo foi o primeiro 4x4 a ser equipado com freios antibloqueio (ABS) e, em 1992, ele tornou-se o primeiro SUV no mundo equipado com controle de tração eletrônico e suspensão pneumática eletrônica automática.

As evoluções da engenharia continuaram em 2012, quando o Range Rover foi o primeiro SUV todo-alumínio do mundo. Mais recentemente, em 2014, o SUV de luxo foi o primeiro veículo a empregar Land Rover avançado semiautônomo All-Terrain tecnologia de Controle de progresso (ATPC), efetivamente um controle de cruzeiro off-road para controle autônomo de velocidade em todos os terrenos.

O último modelo incluído na animação, o SVAutobiography Dynamic, compartilha seu motor V8 com o aclamado Range Rover Sport SVR e é especialmente calibrado para produzir 680Nm de torque e 0-100km/h em apenas 5,4 segundos. Melhorias no interior, incluindo estofos de couro de diamante acolchoado com costura de contraste de forma a entregar elevado refinamento e desejo.

Veja o resumo em 120 segundos entre as quatro gerações do modelo: