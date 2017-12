Quando trocar um pneu?

09:25 · 22.12.2017

O pneu está relacionado do desempenho e economia do automóvel a segurança na estrada, por isso atenção a esse item está em todos as matérias de autoserviço. E saber o momento certo para fazer a sua troca é essencial. O tipo de pneu (radial ou diagonal), o volume de carga transportada, a maneira como o motorista conduz o veículo, o tipo de piso, o clima e a manutenção correta realizada, tudo é variável para a duração do pneu. Para ajudar a reconhecer o melhor momento para substituir está o TWI (Tread Wear Indicator) como aliado.

Checado em cada revisão, essa sigla representa ressaltos de borracha localizados nos sulcos dos pneus e possuem 1,6 mm de profundidade. Quando chegam ao seu limite, significa que o pneu deve ser trocado, pois passou a ser considerado ‘careca’ e interfere na segurança do veículo e se torna passível de autuação pelas autoridades de trânsito. “A regra TWI só não é válida para pneus com bolhas, rasgos ou perfurações, que nestes casos devem ser substituídos imediatamente”, explica Renato Baroli, diretor Comercial da Bridgestone.