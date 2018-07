Protótipo GT-R50 será revelado na Europa

O Nissan GT-R50 by Italdesign será revelado mundialmente no dia 12 de julho, durante o Festival Goodwood de Velocidade, na cidade inglesa de Chichester. Baseado em um GT-R NISMO de produção em série, o carro exclusivo comemora o aniversário de 50 anos do GT-R e da Italdesign.

A Italdesign desenvolveu, projetou e construiu o carro. Os designs exterior e interior únicos foram criados pelas equipes do estúdio de design da Nissan na Europa, baseado em Londres, e no Nissan Design America, em San Diego. O resultado é a primeira colaboração da Nissan e Italdesign e, por enquanto, será apenas um protótipo.

Conforme a recepção no Festival de Goodwood e em outros eventos que acontecerão em todo o mundo nos próximos meses, deverá ser criada uma série limitada inspirada no protótipo. Não mais do que 50 unidades podem ser produzidas pela Italdesign – sendo cada carro customizado para cada cliente – com preços partindo de aproximadamente 900 mil euros.

Design

Começando pela frente, apresenta um elemento dourado que se estende por quase toda a largura do veículo. O capô tem ressalto por conta da maior potência extraída do motor e os faróis de LED se estendem do arco da roda até acima das entradas de resfriamento.

Dominando a vista lateral, a linha de teto foi rebaixada em 54 milímetros e possui uma seção central mais baixa enquanto, as partes externas levemente elevadas conferem ao perfil do teto uma aparência musculosa. As saídas de resfriamento "samurai blade", assinatura do GT-R atrás das rodas dianteiras, ganharam mais destaque com uma incrustação de ouro e se estendem da parte inferior das portas até a linha de cintura.

A parte traseira destaca-se pela largura do carro com chamas fortes e musculosas ao redor das rodas. A linha de cintura se estreita em torno da base da janela traseira e se dirige para o centro da tampa do porta-malas. De uma forma pronunciada, a linha da janela traseira desce mais do que no carro padrão. Combinado com mais toques de ouro, aparece como um elemento modular separado da estrutura traseira.

As lanternas duplas do GT-R foram reinventadas como um recurso "flutuante" separado, com anéis leves finos e centros ocos, montados de forma a se unirem à parte central da estrutura do porta-malas. Uma asa traseira grande e ajustável completa a aparência. Rodas personalizadas - 21 x 10 polegadas na frente e 21 x 10,5 polegadas na atrás - acentuam o visual ousado.

No interior, dois acabamentos diferentes de fibra de carbono são amplamente utilizados em todo o console central, painel de instrumentos e revestimentos de portas, juntamente com couro italiano preto fino nos assentos. O cubo central e os raios do volante são feitos sob medida de fibra de carbono enquanto o aro apresenta acabamento Alcântara.