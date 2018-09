Produção de Motocicletas chega a 105.336 unidades em agosto

14:48 · 17.09.2018 / atualizado às 14:51

A produção de motocicletas totalizou 105.336 unidades em agosto, volume mensal que não era atingido desde outubro de 2015, quando 104.388 motocicletas saíram das linhas de montagem das fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – Abraciclo.

A quantidade de motocicletas fabricadas em agosto foi 31,4% superior ao volume do mesmo mês de 2017 (80.192 unidades) e 9,4% maior na comparação com julho do presente ano (96.277 unidades).

No acumulado de janeiro a agosto a produção totalizou 696.297 motocicletas, correspondendo a uma alta de 21% sobre as 575.424 unidades produzidas no mesmo período do ano passado.

Assim como vem ocorrendo desde o início deste ano, fatores macroeconômicos estão contribuindo para impulsionar novos negócios. Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, destaca o desempenho positivo do consórcio e a maior oferta de crédito como alguns dos motivos do crescimento. “Com o início da disputa eleitoral, a tendência é de que a partir de agora ficará um pouco mais difícil saber como a política irá interferir na economia. Todavia, pelo movimento em curso no mercado está cada vez mais claro que o setor chegará aos crescimentos de produção e vendas anteriormente projetados”, diz.

A Abraciclo revisou recentemente para cima a projeção em relação ao volume de produção esperado para este ano, passando de 935 mil para 980 mil unidades, o que significa um crescimento de 11% em 2018, na comparação com o ano passado. Pela previsão inicial a produção cresceria apenas 5,9%. Para o mercado interno (varejo), a entidade projeta a comercialização de 915 mil unidades, com evolução de 7,5% sobre os negócios de 2017.

Nas vendas do atacado – das fabricantes para suas concessionarias – foi verificado um crescimento de 30,5% em agosto (94.987 unidades), em comparação com o mesmo mês de 2017 (72.779 unidades), e de 7% sobre julho, cujo volume foi de 88.773 motocicletas. No acumulado dos oito primeiros meses foram vendidas 635.071 motocicletas para as lojas, o que significa um avanço de 17,6% sobre o mesmo período do ano passado, que havia totalizado 539.922 unidades.

Entre as categorias com mais motocicletas comercializadas em agosto os destaques foram a Street, que aparece no topo do ranking com 49,2% de participação (46.745 unidades); a Trail, com 21,7% (20.595); e a Motoneta, com 15,3% (14.575). Na sequência, vieram Scooter, com 7,8% (7.431), e Naked, com 2,1% (1.995 unidades).

Confira a seguir as características básicas das motocicletas de cada categoria:

Street – Motocicleta de baixa ou média cilindrada destinada ao uso urbano.

Trail – Motocicleta de baixa ou média cilindrada destinada ao uso misto, tanto em vias pavimentadas quanto em terreno não pavimentado.

Motoneta – motociclo tipo underbone, pilotado com o condutor na posição sentado, destinado ao uso urbano, de baixa cilindrada e dotado de câmbio automático ou semiautomático.

Scooter - Motociclo pilotado com o condutor na posição sentado e dotado de câmbio automático ou semiautomático, concebido para privilegiar o conforto.

Naked – Motocicleta sem carenagem, com motor propositalmente exposto e de alto desempenho, concebida para a utilização em terrenos pavimentados. Semelhante a uma motocicleta versão “sport”, sem a carenagem.

Big Trail – Motocicleta de média ou alta cilindrada destinada ao uso misto em terrenos pavimentados e não pavimentados.

Off Road – Motocicleta de qualquer cilindrada destinada exclusivamente à utilização em pisos não pavimentados.

Custom – Motocicleta caracterizada por sua vocação para percursos de estrada, destacadamente os mais longos, chamadas de “estradeiras”, que não priorizam velocidade e, sim, conforto.

Sport – Motocicletas de cilindradas médias ou superiores com carenagem que privilegia a aerodinâmica e o alto desempenho.

Ciclomotor – Veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³.

Touring – Motocicletas usualmente de alta cilindrada concebidas para a utilização em turismo e viagens de grandes distâncias.

Emplacamentos

Com base nos dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), as vendas de motocicletas no varejo totalizaram 88.906 unidades em agosto, representando uma alta de 16,5% sobre o mesmo mês de 2017 (76.336 unidades). Na comparação com julho (76.226 unidades), o crescimento foi de 16,6%.

No acumulado dos oito meses do presente ano as vendas no varejo cresceram 8,4%, totalizando 621.861 unidades, ante 573.854 unidades no mesmo período do ano passado.

A média diária de vendas em agosto ficou em 3.865 unidades, comercializadas em 23 dias úteis e correspondendo a uma elevação de 16,5% sobre o mesmo mês do ano passado (3.319 unidades), que também teve 23 dias úteis. Na comparação com julho (3.465 unidades), houve uma alta na média diária de vendas de 11,6%.

Exportações

Em agosto foram enviadas para outros países 7.537 motocicletas fabricadas no PIM, significando uma alta de 4,1% sobre o mesmo mês de 2017 (7.239 unidades). Já na comparação com julho (5.229 unidades) a expansão foi de 44,1%.

O principal destino das exportações ainda é a Argentina, apesar das dificuldades econômicas enfrentadas por aquele país. Todavia, em agosto a Argentina teve participação de 50% no total de motocicletas exportadas pelo Brasil, enquanto em julho havia recebido 75% do volume exportado, de acordo com dados das associadas da Abraciclo, baseados na emissão de notas fiscais.

As exportações no acumulado de janeiro a agosto totalizaram 53.796 motocicletas, o que representou uma alta de 12% sobre as 48.036 unidades exportadas no mesmo período do ano passado, também conforme dados das associadas da entidade.