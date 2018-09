Prêmio estimula melhoria na qualidade do ar

15:17 · 17.09.2018

Com a constatação de uma série de problemas ambientais vivenciados nas últimas décadas em todo o mundo, atitudes de cuidado com o meio ambiente tornam-se fundamentais. No intuito de colaborar com essa preservação, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão (FETRANS), por meio do programa Despoluir, realiza a 17ª edição do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA). O evento, que acontece em 2019, está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. As empresas do setor interessadas em concorrer podem conferir as regras e categorias avaliadas no Prêmio pelo site da FETRANS (www.fetrans.org.br).

Contribuindo com a construção de uma cultura sustentável dos transportadores, um dos objetivos do Prêmio é ir além da esfera econômica, mostrando à sociedade que é possível trabalhar em busca da sustentabilidade do planeta em todos os setores. O PMQA reconhece e incentiva as ações socioambientais das empresas do setor de transportes, premiando os melhores projetos desenvolvidos no setor.

Um dos grandes momentos do PMQA é ainda a entrega do Troféu Destaque Ambiental, destinado a uma instituição ou personalidade que tenha implementado ações que contribuam para uma sociedade mais sustentável. A FETRANS confere também o Certificado de Qualidade Empresa 100%, conferido às empresas cuja frota esteja totalmente aprovada pelo Programa Despoluir e que não tiveram nenhuma multa aplicada pelos órgãos fiscalizadores ambientais. Já o critério “Ação Inovadora”, reconhece as três melhores ações na busca por soluções criativas ambientalmente sustentáveis.

O Programa Ambiental do Transporte (o Despoluir), que realiza o Prêmio, tem trabalhado intensamente na promoção do engajamento de transportadores, caminhoneiros autônomos, taxistas e sociedade em ações de conservação do meio ambiente. O resultado desse trabalho intensivo é o crescimento da aprovação nos testes de opacidade de quase a totalidade dos ônibus de passageiros e veículos de cargas.

As inscrições estão abertas para o Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar nos três estados em que acontece: Ceará, Piauí e Maranhão.

SERVIÇO

Inscrições Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar 2019 – 17ª edição

Período: Até 30 de setembro

Local: www.fetrans.org.br