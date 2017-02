Porsche lança novo Panamera dia 15, em São Paulo

11:04 · 01.02.2017 / atualizado às 11:06

O atual Porsche Panamera está no mercado desde 2009, tendo recebido um facelift pouco mais de três anos atrás. Agora é hora para um modelo totalmente novo, revelado hoje em Berlim, Alemanha. O novo modelo mantém o longo capô dianteiro, a traseira pronunciada e rodas de alumínio largas, mas traz ajustes sutis na carroceria. É 35mm mais longo, 5 milímetros mais largo e 5 m mais alto que antes. E tem um entre-eixos 30 mm maior. Na dianteira, há novas entradas de ar e uma grade redesenhada, resultando em um visual mais agressivo, enquanto na traseira há novas lanternas em LED que se estendem em toda a volta.

No interior, há um novo layout de painel, com superfícies sensíveis ao toque em substituição à matriz de botões do carro anterior. A tacômetro montado centralmente remonta ao lendário Porsche 356 de 1955.

O Porsche Panamera 2017 inclui duas telas de 7 polegadas no lugar os instrumentos analógicos, bem como uma outra de 12,3 polegadas que caracteriza o sistema de navegação por satélite, e que permite integração com o Carplay da Apple, além de um sistema de controle de voz atualizado. Sob o capô, há uma uma nova gama de motores, sendo que no lançamento estarão disponíveis apenas as versões Panamera 4S, e Paranera 4S Turbo Diesel. Os novos motores V6 e V8 são estão mais compactos e montados na parte inferior do carro para abaixar o centro de gravidade.

O 4.0L V8 Turbo é o mais potente, com 542 cavalos e 77 kgfm de torque, que permite acelerá-lo de 0 a 100 Km/h em 3.8 segundos (ou em 3.6 segundos com o pacote Sport Chrono opcional), e atingir uma velocidade máxima de 304 km/h.

O Panamera 4S adota um twin-turbo V6 2.9L com 20 cv a mais que antes, para um total de 434 cavalos. Ele acelera de 0 a 100 Km/h em 4,2 segundos com o Sport Chrono pack opcional.