Porsche apresenta os modelos GTS

10:10 · 11.01.2017 / atualizado às 13:44

Porsche está expandindo a linha de produtos 911 com os modelos GTS. A partir de março de 2017, um total de cinco novas versões estará disponível na Alemanha: o 911 Carrera GTS com tração traseira, o 911 Carrera 4 GTS com tração integral - ambos disponíveis como coupê ou cabrio - e o 911 Targa 4 GTS com tração nas quatro rodas.

O mercado brasileiro também receberá os novos veículos, a previsão de início de vendas é para o primeiro semestre de 2017. Preços e pacotes para o país ainda não foram definidos.

Um motor plano com seis cilindros turboalimentado de 3,0 litros, totalmente novo, aumenta a potência dos modelos para 450 cv (331 kW). O motor disponibiliza 30 cv (22 kW) a mais do que o 911 Carrera S e 20 cv (15 kW) mais do que o modelo GTS anterior com um motor naturalmente aspirado.

Mais potência para maior desempenho: 0 à 100 km/h em 3,6 segundos

O torque máximo de 550 proporciona índices de aceleração e elasticidade ainda melhores e está plenamente disponível entre 2.150 e 5.000 rpm. O Gerenciamento Ativo da Suspensão (PASM - Porsche Active Suspension Management) está incluído de série em todos os modelos GTS. Os GTS Coupés trazem o chassi esportivo PASM, que rebaixa a carroceria em dez milímetros.

O mais rápido da família é o 911 Carrera 4 GTS Coupé: equipado de série com o câmbio Porsche Doppelkupplung (PDK) e o pacote Sport Chrono, ele vai de 0 à 100 km/h em 3,6 segundos. Todos os modelos GTS alcançam velocidades máximas acima de 300 km/h.

Apesar do aumento na performance, o GTS continua eficiente - o 911 Carrera GTS com câmbio PDK, por exemplo, consome apenas 8,3 litros de combustível para rodar 100 quilômetros, segundo o padrão NEDC. Isto corresponde a emissões de CO2 da ordem de 188 g/km.

GTS típicos: numerosos elementos em preto, por dentro e por fora



Os modelos GTS se destacam entre a linha de modelos 911 não apenas em termos de tecnologia, mas também por seu aspecto visual: todos os veículos são baseados no largo chassi com tração nas quatro rodas, que mede 1.852 mm mesmo nos modelos com tração traseira. O novo avental dianteiro Sport Design reforça a personalidade esportiva dos carros.

A dianteira é otimizada aerodinamicamente. Um defletor dianteiro baixo e a maior altura do defletor traseiro reduzem as forças de levantamento nos eixos dianteiro e traseiro em comparação com os modelos Carrera S. Na traseira, o GTS é inconfundível: lanternas escurecidas, grade de entrada de ar em preto brilhante e as ponteiras duplas centrais do sistema de escapamento esportivo, que também é incluído de série.

Uma nova faixa preta entre as lanternas traseiras caracteriza os modelos com tração traseira. A faixa clara é reservada para os modelos com tração integral. Espelhos Sport Design, rodas de 20 polegadas com dispositivo de travamento central pintadas em preto brilhante, além dos logotipos GTS nas portas, completam o visual lateral. A característica barra Targa, que pela primeira vez no GTS tem a cor preta, também dá ao 911 Targa um visual especialmente diferenciado.