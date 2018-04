Os 10 turbos mais baratos do mercado

13:20 · 30.04.2018

Motor turbo não é mais novidade no mercado brasileiro e não está mais atrelado a carros que nasceram para serem esportivos. É o caso do topo da lista dos modelos mais baratos com essa tecnologia: o Hyundai HB20 Turbo Comfort Plus 1.0, vendido por R$ 51.150. Equipado com o 1.0 Kappa, gera 105 cv a 6.000 rpm, sendo combinado com câmbio manual de seis velocidades. Entre os seus equipamentos estão direção elétrica, sensor de estacionamento traseiro, banco do motorista com ajuste de altura, computador de bordo, volante com ajuste de altura, faróis de neblina, chave tipo canivete com controle remoto e rodas de liga leve aro 14. O modelo está disponível para pronta-entrega e test-drive nas concessionárias. Confira abaixo mais opções de turbo, todos abaixo dos R$ 80 mil.

2º Volkswagen Move up! 1.0 TSI

O seu motor flex entrega 105 cv a 5.000 rpm e 16,8 kgfm a 1.500 rpm, combinado ao câmbio manual de cinco marchas. O seu preço é R$ 55.700

3º Hyundai HB20S Turbo Comfort Plus 1.0

Tem o mesmo motor do hatch: o 1.0 Kappa de 105 cv a 6.000 rpm com transmissão manual de seis marchas. O seu preço é R$ 56.630

4ª Volkswagen Cross up!

O seu motor 1.0 TSI flex entrega 105 cv a 5.000 rpm e 16,8 kgfm a 1.500 rpm, combinado ao câmbio manual de cinco marchas. O seu preço é R$ 58.730

5ºVolkswagen up! Pepper

O seu motor 1.0 TSI flex entrega 105 cv a 5.000 rpm e 16,8 kgfm a 1.500 rpm, combinado ao câmbio manual de cinco marchas. O seu preço é R$ 59.240

6º Ford Fiesta SEL Style EcoBoost 1.0

O motor a gasolina oferece 125 cv de potência a 6.000 rpm. O câmbio é o automatizado Powershift de seis marchas. O seu preço de tabela é R$ 69.790, mas está atualmente de promoção, o que fez subir uma posição. Agora ele está por R$ 64.990