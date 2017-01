Onix mantém liderança entre financiados

11:12 · 27.01.2017 / atualizado às 12:08

Onix teve 60,2% dos emplacados em 2016 financiados

Com o primeiro lugar entre os emplacados, já era de se esperar que o Onix estivesse na liderança entre os mais financiados em 2016. Foram 92.405 unidades vendidas a crédito do modelo. Esse volume representa 60,2% de todos os emplacados dele no ano passado, que somou 153.372 em 2016 segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

No levantamento da Unidade de Financiamentos da Cetip é possível ver ainda que o Ford Ka, que em 2014 ocupava a 12ª posição no ranking dos mais financiados, passou para a 3ª posição em 2016, ultrapassando diversos modelos que figuravam nos primeiros lugares, como o Palio, da Fiat, que em 2014 e 2015 ocupava a primeira e segunda posição no levantamento, e caiu para o sétimo lugar em 2016.

Entre as marcas, a Chevrolet se mantém entre as primeiras posições no ranking dos financiamentos de automóveis leves zero quilômetro desde 2014. Em 2016, a marca financiou 202.663 unidades, seguida pela Fiat, com 160.291 unidades e pela Volkswagen, com 132.958 carros negociados.