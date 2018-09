NX 300h é o novo Lexus híbrido à venda no Brasil

12:26 · 14.09.2018

A Lexus passa a trazer para o Brasil mais um modelo híbrido, o utilitário esportivo NX 300h. O carro vem em três versões, com preços entre R$ 229.670 e R$ 260.990. O sistema híbrido do novo NX 300h utiliza um motor 2.5 de quatro cilindros a gasolina com 155 cavalos e outro elétrico com 143 cv.

A potência combinada, segundo a Lexus, é de 194,4 cv. O utilitário esportivo tem tração integral e seu sistema de transmissão direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, de acordo com a necessidade ou condição do terreno.

No NX 300h é possível dirigir somente no modo elétrico, recomendado para trajetos e em baixa velocidade. Todas as versões contam com os modos Normal, Eco (que prioriza a economia de combustível), Sport (mais ágil) e EV (que roda apenas com eletricidade).

A versão F Sport (topo de linha) traz ainda o moto Sport +, que com sua suspensão variável AVS permite uma tocada ainda mais agressiva. Desde que chegou ao Brasil, em 2015, o NX se estabeleceu como o principal veículo da gama Lexus, representando mais de 50% do total vendido pela marca.