Novo Tiguan será destaque na Volks em Detroit

08:45 · 20.12.2016

A promessa é maior flexibilidade no interior e uma extensa lista de equipamentos de série

Janeiro chega e com ele o primeiro grande evento do ano: o Salão de Detroit, que ocorre entre os dias 8 e 22 de janeiro. Para a ocasião, a Volkswagen já anunciou novidades. Trata-se da nova versão do Tiguan, versão “longa” do utilitário esportivo. O modelo será lançado no segundo semestre de 2017 nos mercados norte-americano, chinês e europeu. Para a Europa, o nome adotado será Tiguan Allspace. Como sugere o nome, a nova versão longa do Tiguan amplia o espaço na cabine com a adoção de entre-eixos 11 cm maior. Porém, por enquanto, sem muitos detalhes.