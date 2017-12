Novo Camry chega por R$ 189.990

08:50 · 18.12.2017

A oitava geração do Camry ao mercado nacional será no primeiro trimestre de 2018. Apresentada ao mundo pela primeira vez durante o último Salão de Detroit, o sedan ganhou novidades do design aos equipamentos, como a parte mecânica. O motor V6 3.5L DOHC de 24 válvulas agora desenvolve 310 cv, combinado à transmissão automática de oito velocidades. De acordo com o INMETRO, apresenta dados de consumo de 8,3 Km/l na cidade e 11,5 Km/l na estrada.

Ele é o terceiro veículo da Toyota a ser desenvolvido sobre a plataforma TNGA (Toyota New Global Architecture ou Nova Arquitetura Global da Toyota, em tradução para o português), além de C-HR e Prius, este último também comercializado no Brasil. Como consequência, obteve aumento em sua rigidez torcional na ordem de 30% em relação ao modelo atual, melhorando em estabilidade, controle direcional e, consequentemente, redução de ruídos e vibrações dentro da cabine. Pedidos do modelo já podem ser realizados nas 242 concessionárias Toyota de todo o Brasil.

De série

O modelo recebeu um novo sistema multimídia com nova tela LCD de 8 polegadas, compatível com funções de DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC, rádio AM/FM, sistema de navegação GPS, câmera de ré, Bluetooth® e seis alto falantes. Entrada para conexão USB e Aux-in também estão disponíveis.

O volante multifuncional de três raios do novo Camry possui controles de áudio, telefone, velocidade de cruzeiro e computador de bordo, que teve seu design aprimorado e agora possui tela colorida de TFT de 7’’.

Tem ainda indicador de direção ECO Driving, sistema Star/Stop para acionamento e desligamento do motor por meio de botão e Smart Entry com trava e destrava automática para portas dianteiras, traseiras e porta-malas - por aproximação da chave.

O sedan conta com ar condicionado de três zonas, um diferencial em seu segmento, com temperaturas e ajustes independentes para os bancos traseiros. O sistema possui ainda a tecnologia S-Flow, capaz de identificar quais bancos estão ocupados e direcionar o fluxo de ar corretamente.

A coluna de direção possui opção de regulagem elétrica de altura e profundidade. O banco do motorista conta com ajuste elétrico para até oito posições de altura, lombar, distância e reclinação, enquanto o assento do passageiro dianteiro também pode ser ajustado eletricamente em até quatro posições para distância e reclinação do encosto.

Os passageiros dos bancos traseiros desfrutam de total conforto. O modelo possui um novo apoio central para braços, com superfície aumentada em aproximadamente 20%, equipado com novo painel de controle touch para acesso e regulagem de ar condicionado, áudio, reclinação de encosto por meio de regulagem elétrica e acionamento das cortinas elétricas de privacidade traseira. Cortinas manuais para os vidros laterais traseiros também estão disponíveis.

O espelho retrovisor interno possui função antiofuscante e os externos são eletrorretráteis com indicação de direção em LED e sistema de aquecimento. O vidro traseiro possui função de desembaçador com temporizador.

Para maior comodidade, as portas dianteiras e traseiras possuem porta-copos e objetos, iluminação interna para porta-luvas e painel de instrumentos (em LED), porta-malas e cabine, além de luzes de leitura individual traseiras e dianteiras também em LED, equipadas com sistema Down Light.

Na segurança, ganhou freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB), controle de assistência de arranque em subidas (HAC) e novos faróis de neblina dianteiros de LED com lâmpadas de direcionamento.

A nova geração do Camry é equipada com controle eletrônico de tração (TRC) e estabilidade (VSC); sete airbags, sendo dois frontais e dois laterais - para motorista e passageiro dianteiro, além de um de joelho para motorista e de cortina, sendo dois sistemas com duas bolsas cada.

Design

O projeto traz uma estrutura mais larga dos para-lamas, com contornos ainda mais destacados. Passando à área frontal, a grade, de formato fino, parte dos faróis e abre-se como uma fenda até o centro, ampliando sua abertura para enfatizar o emblema Toyota. Na parte inferior, a grade dianteira foi tracejada em formato trapezoidal. O conjunto óptico também recebeu melhorias com luzes diurnas de LED e faróis bi-LED com lavadores e regulagem automática de altura. As lanternas traseiras também são em LED.

Por dentro, houve aumento considerável de distância entre os eixos, o que possibilitou ganho real em espaço interno. Em acabamentos, tem detalhes prateados e cromados, revestimentos de madeira em novo padrão Tiger Eye Stone e superfícies com material suave ao toque.

O painel de instrumentos possui iluminação em LED. Os bancos da frente foram remodelados para oferecer mais ergonomia e conforto. O espaço para ombros está mais largo, enquanto o encosto possui formato similar ao encontrado em carros esportivos de alto desempenho, com molas reconfiguradas para causar menos estresse na parte inferior das costas dos ocupantes.