Novidades em som automotivo

13:11 · 27.01.2017

A Pioneer apresenta a Linha 2017 de sons automotivos e novidades em aplicativos. Um dos novos produtos é o DVD Player com Waze. Ele permite ter o aplicativo de navegação Waze reproduzido na tela do multimídia. O usuário precisa apenas ter um Android com versões mais atuais, um i-Phone 5 ou mais recentes com os aplicativos exclusivo da Pioneer e o Waze instalados. O processo é feito por meio da comunicação entre o celular e o aparelho Pioneer, ou seja, o aplicativo Waze que está instalado no celular do usuário será reproduzido na tela do multimídia através de um cabo USB. Os modelos com essa tecnologia são: AVH-X5880TV, AVH-X7880TV e AVH-X2880BT.

A Pioneer também desenvolveu um aplicativo que controla algumas funções do aparelho de som usando o smartphone com uma interface intuitiva. Com o Pioneer ARC é possível, pelo do celular, trocar de rádio para CD player, trocar de auxiliar para Bluetooth, alterar o volume do som, alterar a cor para combinar com as cores do aparelho de som ou com a iluminação do carro, etc. O aplicativo é gratuito e está disponível para download na Apple Store e Google Play Store. Vale lembrar que ele só vai funcionar com aparelhos compatíveis, ou seja, das linhas DEH e MVH da Pioneer.

Outra função que acaba de ser lançada é o Flashing Lights. São efeitos luminosos que sincronizam com a música que está tocando no aparelho de som. Produtos com essa função tem um botão iluminado com corte em prisma. Os modelos com essa tecnologia são: DEH-X5BR, DEH-X1BR e MVH-X3BR (2 CD Players e 1 Media Receiver). Todas as novidades já estão no mercado à disposição dos consumidores.