Novas versões para linha Ranger 2019

12:37 · 07.05.2018

A Ford inicia neste mês a venda da linha 2019 da Ranger. A principal novidade é a volta da versão XL de entrada, que se destaca pelo custo-benefício com as opções cabine simples, cabine dupla e chassi.

A XL tem uma configuração que reforça seus atrativos como veículo de trabalho, com tração 4x4 e transmissão manual de seis velocidades.Ela tem capacidade de carga de 1.234 kg e já vem com controle de estabilidade e tração, controle anticapotamento e diferencial traseiro blocante eletrônico. Entre outros diferenciais, ela tem controle adaptativo de carga, que aumenta a estabilidade em manobras bruscas e frenagens com o veículo parcial ou totalmente carregado.

O seu preço é de R$129.300 na versão cabine simples, contando com direção elétrica, diferencial traseiro blocante eletrônico, controle automático de descidas, controle anticapotamento, assistente de frenagem de emergência, assistente de partida em rampa, piloto automático, rádio com comandos de voz e controles no volante e provisão elétrica para reboque.

A versão cabine dupla custa R$139.590 e possui também cintos de segurança de três pontos nos bancos traseiros, encostos de cabeça ajustáveis e ganchos para cadeiras infantis Isofix. O modelo chassi pode ser equipado com diferentes implementos, de acordo com as necessidades do cliente, e sai por R$124.200.

Mais novidades

Outro lançamento é a versão intermediária XLS 4x2 automática, também equipada com o moderno motor 2.2 Diesel de 160 cv, por R$151.890. Ela vem equipada com sete airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração AdvanceTrac, assistente de partida em rampa, controle adaptativo de carga, assistente de frenagem de emergência, controle de estabilidade anticapotamento e controle automático em descidas. Tem também central multimídia SYNC com comandos de voz para áudio e telefone, piloto automático, câmera de ré e computador de bordo, entre outros equipamentos.

Além disso, a XLS conta com a inclusão de maçanetas e retrovisores na cor do veículo e para-choque traseiro na cor London Gray. E a versão XLT agora tem banco elétrico com ajuste em oito posições.

A picape ganha ainda a opção de cor sólida vermelho Bari, ao lado das já disponíveis: branco Ártico sólida, prata Geada e prata Viena metálicas e vermelho Toscana, cinza Moscou, preto Gales e azul Aurora perolizadas.