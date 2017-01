Nissan leva autônomos às ruas

10:00 · 22.01.2017 / atualizado às 10:06

Tecnologia da Nissan permitirá que passageiros tenham uma experiência de condução autônoma em vias públicas

A Nissan vai fazer demonstrações reais de condução autônoma na Grã-Bretanha no próximo mês com o seu elétrico Leaf. As demonstrações serão organizadas nas ruas de Londres, permitindo que os veículos e seus passageiros percorram uma vasta área urbana. Autoridades públicas, técnicos e especialistas em segurança estarão entre os passageiros que terão a oportunidade de experimentar e testar a tecnologia em um ambiente real instalada em um Nissan Leaf modificado.

Estas serão as primeiras demonstrações da tecnologia de condução autônoma da Nissan em ruas europeias, configurando mais uma etapa da implementação do conceito de Mobilidade Inteligente da Nissan.