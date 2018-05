Nissan lança novo conceito de varejo

14:23 · 08.05.2018

A Nissan está lançando um novo conceito de varejo em suas concessionárias em todo o mundo para melhorar o atendimento ao cliente por meio de uma experiência consistente com os padrões globais da marca, como resposta à diversificação das expectativas e estilos de vida.

Todas as concessionárias serão incentivadas a se alinhar ao padrão NRC (Nissan Retail Concept), que inclui o design das instalações, processos de atendimento e ambiente digital. Mais de 400 concessionárias em 30 países já mudaram para o novo padrão.

A partir do início deste ano fiscal, que começou em 1º de abril, a Nissan vai reformar as concessionárias do Japão e continuará expandindo o conceito NRC ao mesmo tempo em que trabalha na otimização de sua rede de vendas. A marca pretende implementar o conceito em mais de 9.000 concessionárias em mais de 170 países até o fim do ano fiscal de 2022.

Na América Latina, o novo conceito de concessionárias que integra as diferentes unidades de negócio está sendo aplicado de maneira progressiva nos 38 países da região, desde 2016. No Brasil, duas novas concessionárias, em Ribeirão Preto e Franca, junta com outras sete, já seguem o novo padrão global da marca. A meta é ter todas as revendas dentro novo padrão até o final de 2022.

Estilo

Dos elementos novos de design, tem a sinalização externa no tom vermelho característico da Nissan e uma área exclusiva para entregas.

Os clientes também poderão saber mais sobre os carros da marca por meio de um configurador digital e navegar pelo processo de atendimento nos tablets das equipes de vendas.