Nissan desenvolve lava-rápido em miniatura

12:18 · 18.12.2017

No Centro Tecnológico da Nissan América do Norte, em Michigan, a marca desenvolveu um lava-rápido em miniatura para testar amostras de tinta, a fim de garantir que a pintura externa dos seus veículos seja capaz de enfrentar as condições severas impostas pela lavagem automática.

Com tamanho e formato de uma pipoqueira, ele é equipado com uma escova giratória que contém cerdas vibratórias azuis. Para imitar um ciclo de lavagem automática, o mini lava-rápido gira a escova a aproximadamente 180 rpm. Enquanto jatos potentes esguicham água, as cerdas se chocam bruscamente contra a amostra de pintura. Já a "Poeira de Testes do Arizona" imita as condições de abrasão e aspereza enfrentadas em condições reais.

Apesar de o funcionamento ser divertido de observar, a máquina é altamente especializada. Assim, muito antes de um modelo da Nissan chegar ao pátio da concessionária, os engenheiros da marca asseguram que cada cor de carroceria disponível vai continuar a ter um aspecto excelente, mesmo se o cliente submeter o seu 370Z ou Altima aos rigores de uma lavagem automática.

No vídeo a seguir, um modelo em escala 1:16 de um 370Z foi criado apenas para fins de ilustração. Em um teste real, a tinta da Nissan é aplicada em placas retangulares, como a amostra na cor amarela que aparece nas fotos. Estas são posicionadas no lava-rápido em miniatura e testadas inúmeras vezes, para garantir que o acabamento da carroceria tenha durabilidade e qualidade premium.