Nissan convoca 5 modelos para recall

13:03 · 21.12.2016

Nissan Livina e Livina X-Gear com fabricação de novembro de 2008 a dezembro de 2011 estão na lista para reparo

A Nissan convoca donos dos veículos Livina, Grand Livina, Livina X-Gear, Tiida e Tiida Sedan produzidos no Brasil e no México entre 2007 e 2011, para que seja realizada a troca do gerador de gases do airbag do motorista. Ao todo são 69.318 proprietários, sendo 31.801 referentes apenas ao modelo Livina e Livina X-Gear.

A campanha vira evitar que, em caso de colisão frontal com deflagração das bolsas, a ativação do gerador de gases do sistema de airbag do motorista resulte em uma pressão excessiva, o que pode acarretar em ruptura do gerador de gases e projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo. Esta condição poderá, em casos extremos, causar danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo.

A Nissan do Brasil foi informada da possibilidade da falha do componente em questão pelo fornecedor Takata, e não tem conhecimento de quaisquer incidentes relacionados a este componente em seus veículos no Brasil. Este recall está sendo desenvolvido dentro de um processo global de análise dos geradores de gás dos airbags deste fornecedor.

Os proprietários das unidades convocadas devem agendar o serviço em uma concessionária Nissan de sua preferência a partir desta semana. O horário de atendimento é das 8h às 18h, o tempo estimado de reparo é de uma hora e não haverá qualquer custo ao cliente.