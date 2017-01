Nissan começa testes de produção com Kicks

10:30 · 23.01.2017

Kicks exige um número de operações cerca de 20% superior aos modelos March e Versa Modelo conta com 890 operações de montagem ao longo da linha final de produção

O início do ano começa acelerado no Complexo Industrial da Nissan em Resende. Como parte da preparação da fábrica para a produção do Nissan Kicks ainda neste semestre e futura exportação para a América Latina, a equipe da área de Montagem Final (Trim & Chassis) entregou as primeiras unidades de testes produzidas para os executivos globais da companhia, entre eles o vice-presidente executivo mundial de Manufatura e Logística da Nissan Motor Co., Ltd, Fumiaki Matsumoto. .

"A fábrica já possui hoje, com os modelos March e Versa, um dos melhores indicadores de qualidade do grupo Nissan em todo o mundo. E é esta mesma qualidade e tecnologia japonesa que será aplicada na fabricação do Nissan Kicks brasileiro, por isso estamos fazendo todos os testes", pontua o diretor de Operações de Manufatura da Nissan, Sérgio Casillas.

"O Nissan Kicks possui uma maior complexidade de montagem ao longo da linha de produção, o que exige um número de operações cerca de 20% superior aos modelos March e Versa, com diferenciais nos componentes eletrônicos, devido à diversidade de tecnologia embarcada do modelo. Alguns deles únicos no segmento de SUVs compactos no Brasil", explica Marcelo Soares, gerente de Montagem Final da Nissan do Brasil.

Para concluir a fabricação do novo SUV, a Nissan utiliza equipamentos e postos de operação específicos para a montagem dos hacks de teto flutuante e a calibração das câmeras 360º do Around View Monitor, tecnologia que oferece ao motorista uma visão 360º auxiliada por quatro câmeras, um sensor de estacionamento sonoro e luzes indicativas no painel. Ao todo são feitas 890 operações de montagem somente do novo modelo na linha final.

Kicks

A sua comercialização foi iniciada mundialmente no Brasil, seguindo depois para outros mercados da América Latina, com previsão de lançamento em mais de 80 países. Fabricado atualmente no México, o modelo passará a ser produzido no Brasil, no Complexo Industrial de Resende, este ano.

Fábrica

Inaugurado em abril de 2014, a planta permite que a Nissan produza mais veículos no Brasil e o objetivo é que eles sejam cada vez mais nacionais. Por isso, a empresa montou uma área ao lado da unidade de Resende, com infraestrutura completa, para receber fornecedores importantes para sua operação e aumentar a nacionalização dos componentes.

Essa unidade industrial recebeu grandes investimentos para a construção de uma fábrica de automóveis, de R$ 2,6 bilhões, exatamente para ter esse ciclo de produção completo. No total, a capacidade é para produzir até 200 mil veículos e 200 mil motores por ano. Desde abril de 2016 a planta de Resende exporta seus modelos para os mercados da América Latina, e hoje já entrega unidades na Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai.