Moto na chuva pode prejudicar ignição

12:47 · 30.01.2017

A revisão periódica do sistema de ignição é uma aliada do motociclista em épocas de chuva, como os meses de verão. A dica é da NGK, empresa referência no setor. De acordo com o consultor de Assistência Técnica da empresa, Hiromori Mori, a checagem das peças pode evitar, por exemplo, possíveis falhas do motor. “As motocicletas, em geral, transitam em condições mais severas que os automóveis. Por isso, é preciso estar bem atento aos componentes de desgaste natural, como os da ignição”, explica Mori.

Segundo ele, caso os veículos apresentem falhas em dias chuvosos, é preciso averiguar o terminal supressivo, componente também conhecido como cachimbo, que é o responsável por conduzir a corrente elétrica do transformador até a vela de ignição, e vedar a entrada de umidade e água. “Em caso de falha na peça, a motocicleta apresentará perda de potência, falhas no motor, aumento no consumo de combustível e dos níveis de emissões”, afirma o especialista.

O consultor de Assistência Técnica da NGK diz ainda que, caso o componente apresente problemas, é recomendável que a sua troca seja imediata. “É importante inspecionar também os outros itens da ignição, como a vela, já que ela pode indicar problemas em outras peças da motocicleta”, alerta Mori.

Além dos modelos tradicionais, a NGK possui no mercado terminais supressivos coloridos, disponíveis nas cores azul, amarelo e vermelho. Neste caso, além de contar com a qualidade do produto NGK, o motociclista pode ainda personalizar sua motocicleta.