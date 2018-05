Mini desenvolve carro exclusivo para celebrar casamento real; veja galeria

13:48 · 09.05.2018 / atualizado às 14:40

A MINI celebra o casamento real do Príncipe Harry com Meghan Markle com um exclusivo MINI Hatch, que foi desenvolvido especificamente para a ocasião e será doado para uma instituição de caridade escolhida pelo casal.

Após o casamento no dia 19 de maio, o veículo será entregue à Associação de Crianças com HIV (CHIVA, na sigla em inglês) para leilão público. "Como uma marca britânica icônica com quase 60 anos de história, estamos satisfeitos em fazer parte do casamento real com um presente especial para a caridade", explica Oliver Heilmer, Head da MINI Design.

"A equipe de design da MINI criou um MINI Hatch exclusivo para a ocasião. As gravuras do teto combinam com o interior e exterior personalizados com detalhes em 3D, assim como os bordados, de forma a tornar esse MINI único",destaca.

Entre os destaques está o teto colorido com grafismos aplicados manualmente que rementem a nacionalidade do casal, com elementos da bandeira do Reino Unido e dos Estados Unidos. Além disso, as lanternas traseiras tem o design "Union Jack", como é conhecida a bandeira do Reino Unido, e há um detalhe lateral com as iniciais dos noivos.

Mas, o item que mais chama atenção é o feixe de luz direcionado no chão em frente à porta do motorista e à porta do passageiro, quando o carro é aberto, que projeta a frase "Just Married" (recém-casados).