MINI apresenta design preliminar de modelo totalmente elétrico

13:30 · 13.07.2018

A MINI divulgou os primeiros esboços exclusivos de design do que será o primeiro modelo totalmente elétrico da história da marca britânica. Seguindo a partir do projeto-piloto MINI E, iniciado há exatos dez anos, e do modelo plug-in híbrido MINI Cooper S E Countryman All4, o MINI com bateria elétrica representa o próximo estágio nos planos de eletrificação da marca MINI.

Os esboços mostram a grade do carro. O segundo esboço mostra o design da roda do modelo totalmente elétrico, que foi transportado do MINI Electric Concept - revelado pela primeira vez no ano passado - no modelo de produção.

O BMW Group anunciou o desenvolvimento de um MINI totalmente elétrico em 2017. O primeiro MINI com bateria elétrica drivetrain chegará em 2019 - exatamente 60 anos depois que o primeiro clássico Mini foi colocado à venda. Baseado no MINI 3 portas, o modelo elétrico sairá da linha de montagem da unidade industrial de do grupo em Oxford, na Inglaterra. O drivetrain será produzido nas plantas do BMW Group em Dingolfing e Landshut, na Alemanha, centros de competência do Grupo para mobilidade elétrica.

Os esboços de design serão revelados a tempo para o Festival de Velocidade (Festival of Speed ou 'FoS', na sigla em inglês), entre 12 e 15 de julho em Goodwood, sul da Inglaterra. O estande da marca no FoS dará aos visitantes a chance de experimentar o MINI Electric Concept.