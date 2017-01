Mercedes surpreende no Salão de Detroit

12:05 · 10.01.2017 / atualizado às 12:38

A Mercedes-Benz apresentou os primeiros lançamentos de 2017, durante sua coletiva de imprensa do Salão do Automóvel de Detroit (EUA). No ano em que comemora o aniversário de 50 anos da AMG, com o slogan “50 Years of Driving Performance”, a marca reforça seu DNA originário das pistas por meio de novidades na família AMG GT.

Depois das versões apresentadas recentemente no Salão de Paris, que incluíam variações como motor de 585 cv e uma carroceria conversível, a mostra norte-americana traz o Mercedes-AMG GT C Coupé, que estabelece uma proposta inovadora para um modelo com características baseadas em veículos de corrida. Dessa forma, a Mercedes-AMG amplia o portfólio do AMG GT para uma família de superesportivos composta por Mercedes-AMG GT, Mercedes-AMG GT S, Mercedes-AMG GT Roadster, Mercedes-AMG GT C Roadster, Mercedes-AMG GT R e Mercedes-AMG GT C Coupé, sendo este último uma edição especial classificada como “Edition 50”, com produção limitada em 50 unidades, em referência ao aniversário da AMG, fundada em 1967.

Detroit também foi escolhida como palco para a apresentação do novo GLA e da versão coupé do novo Classe E. Ambos os modelos fazem sua estreia no mercado europeu já no início deste ano e trazem novas propostas de design para duas das famílias mais bem-sucedidas entre os automóveis Mercedes-Benz.

No GLA, os especialistas em design da Mercedes-Benz conseguiram aprimorar as duas maiores características do SUV compacto da marca: versatilidade e dinamismo. Por meio dos novos para-choques, grade frontal, faróis de LED de alta performance, rodas de liga-leve, entre outros detalhes internos como o revestimento bege canyon, o modelo mescla características vintage com linhas inovadoras. Além disso, mudanças na coluna A e retrovisores redesenhados otimizaram seu coeficiente aerodinâmico de 0,29 para 0,28 cd.

Com relação aos equipamentos disponíveis, o GLA 2017 oferece uma série de novidades que contribuem para segurança dos ocupantes do veículo e minimizam riscos de colisões. São eles: câmera 360 graus e ATTENTION ASSIST.

Por último, ainda em referência às comemorações da AMG, a Mercedes-Benz celebra o sucesso de seus automóveis equipados com motor AMG 45, por meio do lançamento do GLA 45 4MATIC “Yellow Night Edition”. Nessa versão, ele se destaca pela pintura especial na cor preta, incluindo rodas e grade frontal, com detalhes em amarelo e cinza fosco que remetem aos veículos de competição.

Esportivo e estiloso

A nova geração do Classe E Coupé representa a linguagem de design para automóveis da marca. Sem deixar de lado a esportividade, suas linhas tornam ainda mais elegante uma das famílias mais clássicas e renomadas da Mercedes-Benz. Essa elegância está presente, principalmente, pela traseira do veículo com lanternas estreitas divididas em duas partes. O modelo conta ainda com dimensões maiores do que a geração anterior, resultando em um coupé extremamente imponente. Além disso, o Classe E Coupé é equipado com todos os recursos tecnológicos que caracterizam essa geração como o sedã mais inteligente do mundo.

Novo padrão de mobilidade elétrica

O Salão do Automóvel de Detroit também reforça o compromisso da Mercedes-Benz com mobilidade. O Generation EQ apresenta uma nova proposta para veículos movidos à bateria, por meio de características que unem sustentabilidade e autonomia a excelentes performance e dinamismo. O interior do modelo prioriza conectividade e direção autônoma, por meio de um display com projeção 3D e uma série de novos sistemas de auxílio de condução.

A sigla EQ remete a “Electric Intelligence" (Inteligência Elétrica) e foi inspirada em um dos valores presentes na marca Mercedes-Benz: Emotion and Intelligence (Emoção e Inteligência).