Mercedes lança novos planos de manutenção de pesados

09:02 · 17.01.2017

A Mercedes-Benz tem novos modelos de Planos de Manutenção de fábrica, sendo agora quatro opções disponíveis (BestBasic, Select, Select Plus e Complete), que permitem várias composições de serviços, envolvendo manutenções preventivas, reparos, troca de itens de desgaste e socorro mecânico, conforme real necessidade e desejo dos clientes. Dessa forma, eles contam com novas ferramentas para trabalhar com previsibilidade de gastos, otimizando os custos operacionais.

“Como os veículos estão cada vez mais modernos, trazendo sempre novas tecnologias, temos que oferecer aos nossos clientes serviços que os apoiem para que os clientes tenham o máximo de seu caminhão e ônibus também na hora da manutenção”, afirma Silvio Renan, diretor de Peças e Serviços ao Cliente da Mercedes-Benz do Brasil.

Silvio Renan cita os caminhões do segmento off-road como exemplo da importância do suporte de pós-venda. “A disponibilidade dos veículos é uma exigência básica para os clientes do segmento fora de estrada, cujas frotas chegam a trabalhar praticamente 24 horas por dia em certas épocas do ano. Levando esta necessidade em conta, além de veículos fortes e robustos, a Mercedes também oferece aos clientes serviços rápidos de manutenção e reparos para que seus caminhões retornem o mais rápido possível à atividade de transporte, gerando resultado e assegurando a rentabilidade desejada”, diz o executivo.

Tipos de planos

A modalidade “BestBasic” oferece cobertura das manutenções preventivas, de acordo com o Plano de Revisões dos veículos Mercedes-Benz. Inclui peças, óleos, fluídos e mão de obra para veículos zero km e usados, com opções de contrato de 1 a 5 anos. O check list incluso em todas as revisões e a análise do veículo garantem todas as verificações necessárias para uma manutenção precisa.

O “Select” abrange a cobertura das manutenções preventivas, reparo do trem de força e socorro mecânico via 0800. Também inclui peças, óleos, fluídos e mão de obra para veículos zero km, com opções de contrato de 1 a 5 anos. Já o “Select Plus” oferece as mesmas condições do “Select”, agregando também os reparos corretivos do veículo.

O “Complete” cobre as manutenções preventivas, reparo do trem de força, reparos corretivos do veículo e troca de itens de desgaste conforme durabilidade das peças e socorro mecânico via 0800. É dirigido a veículos zero km em contrato de 3 a 5 anos.

Os Planos de Manutenção Mercedes-Benz ainda possibilitam estender a vigência dos contratos para até oito anos conforme análise dos veículos e da operação. Esses novos modelos oferecem atendimento em âmbito nacional por meio da Rede de Concessionários Mercedes-Benz.

Além disso, é possível incluir sob condições específicas o conceito de serviços dedicados em conjunto com a venda dos novos Planos de Manutenção. Os clientes podem realizar as manutenções necessárias dentro de suas instalações.

Com o Plano de Manutenção possível estabelecer uma previsibilidade de custos preventivos e preditivos de manutenção, o que propicia maior controle de fluxo de caixa para as operações comerciais dos clientes. Também evitam falhas de maior custo decorrentes de manutenção imprópria, mantêm a garantia de fábrica, contribuem para a proteção do meio ambiente, asseguram melhor performance do veículo e aumentam a segurança ao prevenir acidentes por falha mecânica.