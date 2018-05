Mercedes lança “Embaixador da Voz das Estradas”

11:16 · 04.05.2018 / atualizado às 11:18

Com o objetivo de personificar o compromisso "As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve", a marca elegeu um profissional com grande experiência nas estradas e apaixonado pela marca como o "Embaixador da Voz das Estradas". "A sua missão é ouvir atentamente as opiniões, dicas, dúvidas e sugestões dos motoristas e frotistas e depois trazê-las para dentro da Empresa, visando a melhoria e a evolução contínua dos produtos e serviços da marca, além de estreitar ainda mais o relacionamento com estes públicos", pontua Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da marca.

Motorista e instrutor há mais de 50 anos, João Moita irá ao encontro dos caminhoneiros e frotistas em eventos e feiras, postos de combustível e pontos de parada, empresas de transporte, concessionários e outros locais. "O Moita estará sempre junto aos profissionais do volante e do transporte. Queremos que ele percorra o Brasil para conhecer o que o mercado tem a dizer sobre os nossos produtos. De forma pioneira, nós efetivamente estamos ouvindo cada vez mais as estradas".

Ele viajará por todas as regiões do País, podendo entender a fundo os segmentos de transporte. De acordo com Leoncini, em toda a sua jornada, o Moita já trabalhou com diversos tipos de operação. "Ele já dirigiu caminhões com cana-de-açúcar, madeira, ardósia, combustível, entre outros tipos de cargas. Ou seja, além de pilotar por muitos anos os veículos da marca e se tornar especialista em nossos produtos, o Moita tem muita experiência para compartilhar", aponta.

"Já estou acostumado a rodar muito por esse imenso Brasil e a conversar com motoristas, fazer demonstrações em empresas, participar de eventos e acompanhar test-drive", explica João Carlos Moita. "A gente sempre aprende alguma coisa diferente a cada encontro. Por isso, essa experiência é muito interessante. Estou neste projeto para ouvir as opiniões e sugestões dos caminhoneiros e frotistas para levá-las para dentro da Mercedes-Benz, para que a fábrica transforme as necessidades em realidade no transporte. É gratificante poder representar os meus colegas de estrada", completa.

A marca irá utilizar amplamente o Facebook e o Instagram para divulgar o projeto e dar continuidade a cada etapa. As redes sociais irão reproduzir textos, fotos e vídeos captados a cada evento, dando retorno às solicitações dos motoristas. Uma vez por mês, João Moita responderá, em vídeo, aos principais comentários deixados em seus posts. Também dará dicas sobre lugares interessantes das cidades visitadas.