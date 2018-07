Mercedes lança ACC para ônibus rodoviários

11:17 · 16.07.2018

A Mercedes-Benz lança, neste mês, o piloto automático adaptativo (ACC) para os ônibus rodoviários O 500 RS e RSD. Esse sistema de segurança, por meio de sensores na dianteira, ajuda o motorista a manter o ônibus numa distância segura em relação ao veículo que vai à frente. Se o condutor não reagir, o sistema entra em ação, freando ou acelerando automaticamente o veículo para evitar o impacto.

A função acelera e freia automaticamente e se desabilita a uma velocidade menor que 15 km/h. Independentemente da ativação, o motorista tem total autonomia para acelerar ou frear, bastando usar os pedais para isso. Ou seja, o condutor tem sempre o domínio do veículo.

Esse equipamento vai mais além do que um piloto automático convencional, que mantém uma velocidade constante do veículo conforme determinado pelo motorista, proporcionando redução do consumo e diminuição do estresse do condutor.

"Graças à atuação de sensores, esse avançado sistema identifica os veículos à frente a partir de 200 metros, mesmo numa situação de neblina, vantagem muito importante nas estações frias do ano, aumentando a segurança e conforto nas estradas. Além disso, pelo fato de atuar automaticamente, o ACC alivia o estresse do motorista, que pode se concentrar mais à condução e ao tráfego", ressalta Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing de Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.