Mercedes anuncia investimento de R$ 2,4 bi em veículos comerciais no Brasil

11:57 · 10.10.2017 / atualizado às 13:04 · 13.10.2017

Empresa quer tornar as plantas brasileiras ainda mais competitivas e referência em todo o mundo

A Mercedes-Benz do Brasil irá investir R$ 2,4 bilhões no País no período de cinco anos, entre 2018 e 2022. Este valor será destinado à continuidade da modernização das fábricas de caminhões e chassis de ônibus de São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG), seguindo o conceito de Indústria 4.0 e tornando as plantas brasileiras ainda mais competitivas e referência em todo o mundo. Nesse montante, está também a melhoria contínua dos veículos comerciais da marca e o desenvolvimento de novos produtos e de tecnologias em serviços e conectividade.

“Este novo aporte tem como principal objetivo preparar a Empresa para atender às demandas futuras dos clientes, garantindo rentabilidade aos seus negócios, seja por meio de produtos atualizados à realidade do transporte, de fábricas totalmente modernizadas e mais competitivas, como também através de novas tecnologias de serviços e de conectividade de última geração”, afirma Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

“Atualmente, está sendo aplicado um investimento de R$ 730 milhões até 2018 com foco na modernização das duas fábricas, sendo R$ 500 milhões em São Bernardo do Campo e R$ 230 na planta de Juiz de Fora (MG). Antes de concluir esse ciclo atual, a Mercedes-Benz se antecipa e já anuncia esse novo aporte, como forma de acompanhar as tendências do transporte e as solicitações dos clientes nos próximos anos”, completa Schiemer.

Adicionalmente, mais R$ 70 milhões estão sendo investidos na construção do Campo de Provas de caminhões e ônibus na cidade de Iracemápolis (SP), que será inaugurado no 1º semestre de 2018 e será o maior e mais completo do Hemisfério Sul.

“Com esses novos investimentos, a Empresa se prepara para a esperada recuperação do mercado brasileiro que, apesar de ainda lenta e dos baixos volumes de vendas, tem forte potencial futuro para os negócios de veículos comerciais. Acreditamos também na evolução do mercado externo, que tem realizado renovação e ampliação de frota com produtos Mercedes-Benz fabricados no Brasil”, conclui Schiemer.

Mercedes-Benz lidera as vendas no Brasil e aumenta as suas exportações

Com 9.343 caminhões emplacados de janeiro a setembro, a Mercedes-Benz lidera as vendas de caminhões, atingindo uma participação de 28,4% no mercado brasileiro. No segmento de ônibus, a marca também lidera as vendas com 4.290 unidades comercializadas e uma participação acima de 50%.

Nas exportações, o desempenho da marca no acumulado de janeiro a setembro de 2017 avançou em 26% sobre o mesmo período do ano passado, com 11.157 caminhões e ônibus exportados. Foram enviados 6.428 caminhões, com crescimento de 43% em relação a 2016, e 4.729 chassis de ônibus, 8,5% a mais em comparação com o ano passado.