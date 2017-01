Mau uso do carro prejudica bateria; veja dicas

14:09 · 19.01.2017

O funcionamento do carro sempre causa dúvidas aos motoristas. Por exemplo, será que usar em demasia o som prejudica a vida útil da bateria? Ou o ar-condicionado? Bem, o engenheiro Marcos Randazzo separou algumas das principais questões envolvendo o tema "bateria" para dizer o que é mito ou verdade.

Dar a partida gasta bateria? VERDADE . A partida consome mais corrente elétrica da bateria, o que aos poucos desgasta a capacidade dela em armazenar energia, porém esse desgaste não é muito grande. Manter o som ligado por muito tempo, por exemplo, é mais prejudicial do que a partida e, por isso, existe o alternador do veículo, que tem a função de manter todos os componentes elétricos ativos após a partida do motor do automóvel.

Qualquer bateria serve? MITO . Isso está se desconstruindo rapidamente. Quanto maior for a quantidade de eletrônicos instalada no automóvel, mais específica será a bateria utilizada, pois os veículos atuais costumam conter mais eletrônica embarcada e isso deve ser considerado na escolha do produto. “Por exemplo, um veículo com sistema Start/Stop não aceita qualquer bateria e os produtos que não atendam a essa necessidade podem fazer o veículo falhar ou até mesmo não funcionar”, afirma o engenheiro.

Ar-condicionado diminui a vida útil da bateria? VERDADE/MITO . A partir do momento em que o veículo está ligado e o aparelho também, não há problema. Porém, se o ar-condicionado estiver acionado no momento da partida, poderá causar problemas para ligar o motor, o que acarretará uma descarga maior da bateria. Se repetido frequentemente, acabará interferindo na vida útil do material. O mesmo raciocínio aplica-se aos demais eletrônicos, como aparelho de som e alarmes.

E por curiosidade: o que fazer com a bateria usada? “Depois que a bateria perde a sua funcionalidade, o proprietário deve devolvê-la ao fornecedor. A entrega pode ser feira em qualquer revendedor de bateria”, esclarece Marcos Randazzo. Através do programa Ecosteps, da Johnson Controls, para cada nova bateria fabricada uma usada é reciclada com praticamente 99% de reutilização. Ou seja, todo o material é reaproveitado de forma correta.