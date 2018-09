Marca SENNA confirmada para Salão do Automóvel de SP

10:52 · 19.09.2018 / atualizado às 12:21

No próximo Salão do Automóvel de São Paulo 2018, de 08 a 18 de novembro, a marca SENNA tem tudo para ser a principal atração da tradicional feira automobilística do País. Com estande montado na área Vip Dream Lounge do evento, ela mostrará pela primeira vez para o público brasileiro o novo superesportivo McLaren Senna, o modelo de rua mais radical, ousado e completo produzido, até hoje, pela fábrica inglesa.

Além do exclusivo esportivo que ainda não rodou em território brasileiro, a marca SENNA vai expor também no salão o carro de corrida de Fórmula 1 MP4/5 número 27 que o piloto Ayrton Senna ganhou numa aposta com Ron Dennis após vencer o GP de Monza de 1990.

A participação do McLaren Senna no salão do automóvel de São Paulo foi oficialmente confirmada, ontem (18/09), por Bianca Senna, CEO responsável pela marca SENNA.

“O McLaren Senna foi escolhido a dedo para representar a marca SENNA na categoria de superesportivos. Estamos muito felizes de poder trazer este carro ao Brasil para que os fanáticos por carro e fãs de Ayrton Senna possam vê-lo mais de pertinho. Durante todo este ano fizemos eventos para mostrar o carro ao redor do mundo, e o Salão do Automóvel não poderia faltar”, afirma Bianca.