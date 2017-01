Marca MINI se destaca no Rally Dakar 2017

08:00 · 18.01.2017

Celebração da dupla brasileira Rafael Capoani/Sylvio de Barros, que completou o Rally Dakar 2017 na 18ª colocação geral

A edição 2017 do Rally Dakar chegou ao fim e a MINI, uma das marcas integrantes do BMW Group, teve sete das suas oito equipes que participaram desta edição da competição concluindo a última etapa da prova. Em parceria com o MINI ALL4 Racing, o desafio foi feito pelo mais novo integrante da família, o MINI John Cooper Works Rally. Em sua estreia na prova, mostra que segue firme o caminho aberto por seu antecessor.

Nesta edição, a competição contou com instabilidade das condições climáticas e consequentes inundações, que acarretaram no cancelamento de duas etapas e no encurtamento do trajeto de alguns estágios mais técnicos e da suspensão de, ao menos, 1.400 quilômetros dos percursos cronometrados.

"Este foi, sem dúvidas, um duro Dakar, com muitos momentos difíceis e de navegação complicada em altas velocidades, mas gostamos de correr juntos. Estamos felizes por terminar no Top 10 e sentimos que conseguimos um grande resultado", pontua a dupla do piloto polonês Jakub Przygonski e pelo navegador belga Tom Colsoul, que ficaram em 7º com um MINI ALL4 Racing.

A dupla formada pelo piloto argentino Orlando Terranova e pelo navegador alemão Andreas Schulz foi o destaque da MINI ao conquistar a sexta colocação geral da competição, a bordo do John Cooper Works Rally #308. "Foi uma boa corrida. A primeira semana foi muito difícil para nós, e cometemos muitos erros que nos custaram tempo. Mas a segunda semana foi melhor. As etapas foram muito longas e a navegação complicada, mas o carro esteve fantástico e estamos contentes", comemorou Terranova diante de sua torcida.

A dupla de brasileiros formada pelo piloto Sylvio de Barros e pelo navegador Rafael Capoani celebrou o 18º lugar geral em sua primeira participação no Dakar. "O Dakar foi fantástico! Uma grande experiência. Cheguei aqui (no Dakar) há 10 anos em uma moto, em 2007, e não consegui terminar. Voltei em 2008 e foi cancelado. Mas estou muito contente por ter completado o percurso deste ano e tenho histórias completamente diferentes do Dakar agora do que eu tinha antes", explicou Barros, que esteve ao volante do MINI JCW Rally #339.