Maranhense que reside em Fortaleza concorre a viagem para Copa

15:14 · 07.05.2018 / atualizado às 15:24

A Hyundai anunciou os três finalistas do concurso "Be there with Hyundai’, que vai escolher o slogan do ônibus do Brasil na Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018.

Entre os slogans concorrentes: "O Brasil inteiro joga nesse time!" foi a frase criada pelo estudante Carlos Eduardo Campos, morador de Fortaleza (CE) e natural do Maranhão.

Ele conta que quis trazer na frase a paixão do País inteiro como se toda a nação fosse uma espécie de 12º jogador em campo. "A camisa da seleção ganha o peso de carregar o sonho do Hexa", diz o maranhense que cresceu com a paixão por futebol dentro da família. "Desde cedo minha família se reúne em volta da TV, vestindo a camisa da seleção", destaca.