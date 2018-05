Locadoras geram 4.121 empregos diretos no Ceará

12:29 · 08.05.2018

Conforme pesquisa feita pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), 598 empresas de locação de veículos operam atualmente no Ceará. Juntas, essas locadoras empregam 4.121 pessoas, que representam 5,13% de todos os empregos diretos (80.378) mantidos pelas empresas de aluguel de carros no Brasil.

O levantamento sobre o total de empregos no setor de locação de veículos foi feito pela primeira vez esse ano, numa iniciativa da ABLA. A associação coletou os dados diretamente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS).

Além do total de trabalhadores no Ceará e no Brasil, a ABLA constatou que o tempo médio no emprego (rotatividade) dos profissionais nas locadoras de veículos cearenses é de 30 meses – equivalente à média nacional. Além disso, o estado ocupa a 6ª posição no ranking brasileiro de empregos diretos mantidos por esse setor.

O diretor regional da ABLA no Ceará, Aleksander Rangel, avalia que "a pesquisa é essencial para mostrar que as montadoras, concessionárias e os bancos precisam oferecer aqui políticas comerciais mais constantes, que proporcionem condições para que as locadoras cearenses aumentem suas frotas, cresçam, atendam mais usuários e gerem ainda mais empregos".

Segundo Rangel, "nós queremos e precisamos reduzir essa distância do Ceará do topo do ranking nacional de empregos diretos", acrescenta. "Porém, mais postos de trabalho também dependem de o poder público nos ver como players essenciais para a mobilidade urbana na capital e no interior".