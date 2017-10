Linha 2018 do Jaguar F-Pace recebe novo motor

12:53 · 14.10.2017

O Jaguar F-Pace chega à linha 2018 com mais uma opção de motor: o Ingenium 2.0 a gasolina. Com 250 cv de potência, desenvolve 365Nm de torque a apenas 1.200 rotações e, aliado ao câmbio ZF automático de oito velocidades, o propulsor faz sair da imobilidade e atingir os 100 km/h em apenas 6.8 segundos. Desenvolvido inteiramente pela marca, a família de motores Ingenium é fruto de um investimento de 1,5 bilhão de libras esterlinas feitos pelas empresa no desenvolvimento próprio de uma gama completa de propulsores de última geração.

Além disso, o modelo está mais completo. Ele chega equipado com sistema de iluminação interna configurável com uma gama de dez cores diferentes, variedade de design de rodas de 19" ou 20" de acordo com a versão, revestimento de bancos e volante em couro premium, fora retrovisores aquecidos e a inclusão do novo sistema de entretenimento da Jaguar, o InControl Apps.

Esse sistema integra uma tela de oito polegadas sensível ao toque com uma interface totalmente reestruturada, mais intuitiva e com melhor resolução, bastante similar a dos smartphones e tablets. Nele, o usuário poderia espelhar seus APPs preferidos na tela do veículo. Quando equipado com o sistema de entretenimento InControl Touch Pro, disponível de série na versão S e como opcional nas demais versões, o modelo conta com um processador quad-core e disco rígido de 60GB. Nesta configuração, a tela é de 10,2 polegadas e o som Meridian tem 17 alto-falantes e 825 watts de potência, dando uma experiência surround única.

As versões R-Sport, equipadas com o novo motor 2.0 Ingenium a gasolina, ficaram com apelo ainda mais esportivo com a inclusão de rodas 20’ pintadas em preto, paddle shifts para trocas de marcha sequenciais em alumínio, soleiras laterais esportivas, para-choque dianteiro redesenhado e saídas de ar laterais com acabamento em preto. Também passam a contar com o sistema de travamento de portas Activity Key como item de série. Com ele, o motorista pode travar totalmente o veículo por meio de uma pulseira à prova d’água e de choque, simplesmente ao aproximar a pulseira da letra “J” do “JAGUAR” estampado na tampa do porta-malas. A versão traz ainda Head Up display a laser, volante esportivo e para-brisas com filtro de raios UV.

O SUV também está disponível na versão topo de linha S, equipada com o motor V6 Superchaged de 380 cv de potência, que conta com de 20’, sistema Adaptive Dynamics, faróis de LED, entradas de ar com acabamento na cor preta e teto elétrico panorâmico. Por dentro, o acabamento dos bancos, portas, painel e volante é em couro Premium Windsor com costura dupla e padrão quadriculado em relevo. Para completar, o modelo é equipado com sistema de iluminação interna configurável e de entretenimento InControl Touch Pro e o painel de intrumentos de 12,3” em TFT.