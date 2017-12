Lexus faz recall do CT 200h

11:51 · 17.12.2017

A Lexus do Brasil convoca os proprietários do veículo CT 200h, produzido de novembro de 2016 a fevereiro de 2017, para verificar o tanque de combustível. Foi constatada a possibilidade de haver uma falha na solda entre o tanque de combustível e o tubo de entrada do bocal de abastecimento. Caso exista a falha mencionada acima, há risco de vazamento de combustível e, consequentemente, de incêndio, que poderá causar danos materiais, lesões físicas graves e até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e terceiros.