Lexus convoca donos do sedan IS300

09:30 · 19.01.2017

A data de fabricação envolve modelos de 15/02/2012 a 14/09/2012

A Lexus do Brasil abre campanha de chamamento preventiva do modelo IS 300 produzidos entre fevereiro de 2012 e setembro de 2012, mais especificamente é de 15/02/2012 a 14/09/2012. Esse recall irá atingir um total de 26 carros. A atenção volta-se para o sistema de airbag, do lado do passageiro dianteiro, que contém uma peça denominada “deflagrador”. Foi constatado nela a degradação de um componente químico, após longos períodos de exposição do veículo a altas temperaturas e umidade do ar.

A degradação do componente químico contido no deflagrador torna o airbag mais suscetível de romper-se inadequadamente, no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de fragmentos de metal da carcaça do deflagrador, juntamente com a bolsa do airbag. O risco consiste em danos materiais e lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao passageiro e aos demais ocupantes do veículo, no caso de colisão frontal que provoque a deflagração do airbag.

A campanha irá se dividir em duas etapas. A primeira terá início hoje, dia 19 de janeiro, para a desativação do airbag do lado do passageiro dianteiro e a fixação de etiqueta adesiva no painel do veículo, por meio da qual o consumidor será alertado sobre a desativação temporária do airbag do lado do passageiro. Em seguida, a segunda tem início no dia 03 de abril, para a substituição do deflagrador, com a reativação do airbag do lado do passageiro e a remoção da etiqueta de alerta.