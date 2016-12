Lexus chama donos do NX200t para reparo

14:00 · 22.12.2016

São convidados modelos fabricados de março de 2014 a dezembro de 2016

A Lexus do Brasil convida 515 unidades do seu modelo NX 200t para corrigir o sistema de freio auxiliar. Após ativação, esse item mantém o veículo parado quando o pedal de freio está acionado e a alavanca de mudança de marcha está na posição D, M ou N.

Devido a uma programação incorreta no módulo de controle de freio, existe a possibilidade de o freio auxiliar não ser acionado automaticamente como deveria. Caso isso aconteça, e se o veículo estiver com a alavanca de mudança de marcha na posição D, M ou N, poderá ocorrer a movimentação do veículo, aumentando o risco de acidente. Se ocorrer essa falha, haverá risco de danos materiais e lesões físicas graves aos ocupantes e/ou a terceiros, em caso de movimentação do veículo, causada pelo não funcionamento do freio auxiliar.

Os veículos desse modelo produzidos entre março de 2014 a dezembro de 2016 devem a partir de hoje entrar em contato com a rede de concessionária para agendar a reprogramação do módulo de controle de freio. O tempo de reparo é de aproximadamente uma hora. Para informações adicionais: 0800 5398 727.