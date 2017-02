Lexus aumenta vendas no Brasil

13:05 · 06.02.2017

A Lexus atingiu em 2016 os melhores resultados de vendas e participação de mercado no segmento de automóveis premium no Brasil, desde o início de suas operações no País, em 2012

Enquanto o mercado automotivo de luxo apresentou retração de 28,9%, a Lexus Brasil registrou aumento de 12,7% (453 unidades) em emplacamentos na comparação com 2015, atingindo market share de 0,9%.

Um dos responsáveis pelos resultados positivos da marca é o SUV compacto NX. Com aumento de 30% em unidades emplacadas em relação a 2015, ano de seu lançamento no Brasil, o modelo representou mais de 60% das vendas totais da Lexus em 2016, considerando as versões 200t e F-Sport. Já o SUV RX 350, que teve sua nova geração lançada no mercado nacional em julho de 2016, encerrou o ano com aumento de 40% em suas vendas.

CT 200h e o mercado híbrido de luxo

O maior crescimento, no entanto, ficou por conta do hatchback CT 200h, o primeiro veículo híbrido premium disponível para vendas no Brasil.

O CT 200h finalizou o ano de 2016 com alta de 138% nos emplacamentos em comparação a 2015, sendo responsável por 17,9% do total comercializado pela Lexus no País. Desde que começou a ser vendido em território nacional, em 2012, o modelo teve 152 unidades vendidas.

Conforme anunciado em novembro do ano passado no Salão do Automóvel de São Paulo, a Lexus reforça que continuará investindo na expansão de sua rede própria de concessionárias em 2017. Atualmente, a marca possui uma concessionária em São Paulo e diversos pontos de atendimento e serviços em espaços exclusivos Lexus nas concessionárias Toyota por todo o País.



Garantia estendida para sistema híbrido

Na oportunidade a Lexus também anunciou a garantia estendida de oito anos para o sistema híbrido do CT 200h. Compreendem este sistema a bateria híbrida, sua unidade de controle, a unidade de controle de gerenciamento de energia e o motor elétrico. O mesmo se aplica ao Toyota Prius, o veículo híbrido mais vendido no Brasil em 2016.

Além da garantia estendida, os proprietários do CT 200h e demais veículos híbridos contam com o benefício de 50% de desconto no valor do IPVA e isenção do rodízio na cidade de São Paulo. No estado do Rio de Janeiro, a alíquota do IPVA para veículos híbridos teve redução de 4% para 1,5%.

Recorde nas vendas globais da Lexus

A Lexus manteve a boa performance de vendas em todo o mundo em 2016. Ao todo, foram 677.615 veículos vendidos no ano passado, o que representou um aumento de 4% em relação a 2015 (652.451 unidades vendidas). O ano de 2016 também foi o 4º consecutivo de recorde em vendas globais.

"Estamos satisfeitos com nossa performance em um mercado de luxo extremamente desafiador, onde os clientes têm cada vez mais opções. Essas vendas ajudam a validar o foco da nossa marca no cliente, nos produtos e na direção de design da Lexus globalmente. Na medida em que continuamos expandindo, nossa esperança é manter este crescimento estável e sustentável, equilibrando o crescimento e as vendas entre nossos mercados estabelecidos e regiões emergentes", disse o presidente da Lexus Internacional Tokuo Fukuichi.

As operações da Lexus no Japão, Europa, China, Leste Asiático e Oceania registraram novos recordes de vendas anuais. Na Europa, o melhor resultado em vendas (74.316 unidades) para a região foi impulsionado pelo crescimento em 10 países que tiveram seus melhores esforços de vendas até o momento. O quinto ano consecutivo de recorde de vendas no Japão (52.149 unidades) também ajudou a impulsionar a marca Lexus para a posição número dois no mercado de luxo. As vendas da Lexus na China atingiram a marca de 100 mil carros pela primeira vez na história da marca neste mercado com 109.151 unidades vendidas.

Em 2017, a Lexus lançará em diversos mercados internacionais o LC cupê e a nova geração do sedã de luxo LS. Estes dois modelos premium sinalizam a direção da marca por seus estilos apaixonantes, desempenho e tecnologias visionárias. Além disso, o conceito UX, revelado durante o Salão de Paris em setembro de 2016, incorpora alguns dos mais novos conceitos Lexus na categoria de crossovers compactos.



Recorde de vendas Lexus na América Latina

As operações da Lexus na América Latina também apresentaram novo recorde. Na comparação com 2015, a região teve aumento de 28% (2.081 unidades). Neste contexto, o Brasil é responsável por 23% do total vendido nestes países.