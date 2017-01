09:29 · 18.01.2017

A Lexus fez a estreia global de dois projetos de alta tecnologia desenvolvidos pela marca: o Sport Yacht Concept, iate desenhado e produzido pela Lexus, e o Skyjet, veículo espacial projetado em parceria com os Estúdios EuropaCorp, para estrelar no filme “Valerian e a Cidade dos Mil Planetas”, que entra em cartaz em julho deste ano nos EUA. As apresentações ocorreram na cidade de Miami, no Estado da Flórida (EUA).

Lexus Sport Yacht Concept

Uma das principais estrelas apresentadas no evento em Miami foi o Lexus Sport Yacht Concept. O desenvolvimento do primeiro iate feito pela Lexus teve início alguns anos atrás, quando o Departamento Marítimo da Toyota convidou o presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, a passar alguns dias guiando sua nova gama de veleiros, a ser lançada no Japão.

Toyoda, tal como um piloto profissional, ficou inspirado pela força dos powertrains turbodiesel e pela dirigibilidade e estabilidade dos projetos avançados. E foi depois dessa experiência que o Departamento Marítimo da Toyota começou a desenvolver um iate que pudesse expandir a marca Lexus em novas áreas de lifestyle. O Lexus Sport Yacht Concept é o resultado desta minuciosa leitura que traz ainda mais refinamento e opções a um estilo de vida sob o conceito premium.

O iate estilo esportivo da Lexus é ideal para passeios durante o dia, suportando de seis a oito tripulantes, e alimentado por duplo motor V8 de alta performance feito pela fabricante, que imprimiu seu estilo avançado de direção por meio de seu Centro de Design, localizado na Cidade da Toyota, no Japão.

O Lexus Sport Yacht revelado no evento em Miami é um projeto de construção única (one-off), sem intenção de produção. Para fabricar este único exemplo, a Toyota selecionou o Marquis-Carver Yacht Group de Pulaski, Wisconsin, nos EUA, baseando-se na expertise da empresa na engenharia e fabricação de grandes estruturas feitas à mão.

O projeto tem o deck superior e o casco exterior unidos sem emenda em torno da estrutura interna. Cada parte é composta de resina de epóxi de poliuretano de duas porções reforçada por um tecido de fibra do carbono, a mesma tecnologia usada na estrutura de carros de corrida, aeronaves militares e civis, além de bicicletas de competição e veleiros de corrida de classe mundial.

Lexus Skyjet

No fim do dia de apresentações e experiência promovida pela Lexus, a fabricante reservou a principal surpresa para o final. O ator norte-americano Dane DeHaan, estrela do filme de ficção científica “Valerian e a Cidade de Mil Planetas”, que entrará em cartaz em julho deste ano nos EUA, foi o responsável por demonstrar a réplica da principal nave de perseguição do filme.

A nave espacial de assento único nomeada de Skyjet foi criada pela equipe do longa metragem, com a ambição de representar um veículo com base na realidade, mas que simbolizava o mundo de Valerian, ambientalizado a 700 anos no futuro. Os criadores do filme colaboraram com projetistas da Lexus para trazer vida ao Skyjet.

O design do Skyjet também incorpora uma interpretação da grade frontal spindle grille, assinatura da Lexus em todos os seus veículos, além de absorver faróis com desenho semelhante ao do cupê LC 500, que definem um formato atlético e aerodinâmico.