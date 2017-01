Land Rover lidera Vendas de SUVs premium no Ceará em 2016

12:02 · 20.01.2017 / atualizado às 12:16

A Land Rover, marca britânica de veículos de luxo, encerrou mais um ano como líder dentro do segmento SUVs premium no Ceará, com 39% de participação no mercado.

“A liderança da Land Rover no Ceará é histórica, há anos nos destacamos como a marca com a maior participação em vendas de SUVs premium. Investimos em renovação e capacidade em nossos veículos para que a marca passe a ser cada vez mais adimirada e conquiste mais clientes nesse mercado que é tão importante para o País”, destaca Gabriel Patini, diretor de marketing e produto da Jaguar Land Rover América Latina.

O grande destaque foi o excelente desempenho do Discovery Sport, modelo de entrada da marca que teve 111 unidades vendidas no estado em 2016. Seu sucesso o tornou não só o principal veículo do segmento de SUVs, como de todo o mercado premium. O Range Rover Evoque e o Range Rover Sport também se destacam e contribuem para que a Land Rover seja a marca com a maior presença no mercado do estado.

A maioria dos clientes optou pelas versões do Discovery Sport equipadas com o motor Ingenium Diesel. Com foco total na otimização do consumo de combustível e consequente redução do nível de emissões e aumento da autonomia do veículo, o Discovery Sport a diesel é a melhor opção para quem deseja uma excelente performance off-road com conforto e economia.