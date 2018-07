08:17 · 17.07.2018

Land Rover Defender

A Jaguar Land Rover é a parceira oficial do complexo 007 Elements, uma nova e surpreendente experiência inspirada nas franquias de cinema do agente secreto James Bond. Construída no topo da montanha Gaislachkogl, na cidade de Sölden, Vales Alpinos da Áustria, a atração acaba de ser inaugurada e está aberta ao público.

A instalação cinematográfica foi inaugurada pela atriz Naomie Harris, que interpreta a personagem Moneypenny, secretária particular do agente 007 nos filmes Spectre e Skyfall, e por Jakob Falkner, diretor da empresa de teleféricos Bergbahnen Sölden.

Os visitantes poderão conferir as emocionantes sequências de ação do filme 007 Contra Specter que foram filmadas na cidade de Sölden, além de verem exibições interativas com a tecnologia Jaguar Land Rover. O Land Rover Defender, dirigido pelos capangas do vilão Hinx, está localizado na beira do penhasco, e o Range Rover Sport SVR, dirigido por Hinx (ator Dave Bautista), também está em exibição.

Os modelos das marcas Jaguar e Land Rover apareceram em nove filmes da franquia 007 desde 1983, quando o James Bond (interpretado por Roger Moore) escapou em um conversível Range Rover Classic dirigido por Bianca (Tina Hudson).

"Estamos muito animados em celebrar o 35º aniversário de colaboração entre a Jaguar Land Rover e a franquia Bond. O complexo 007 ELEMENTS mostra a longa e única parceria que continua até hoje, com mais de 70 veículos Jaguar Land Rover usados no filme mais recente da franquia, o 007 Contra Specter", pontua Laura Wood, chefe de Marca e Parcerias da Jaguar Land Rover.

A mais de 3.000 metros acima do nível do mar, o complexo 007 Elements é a maior experiência do gênero, levando os visitantes a uma jornada por nove galerias e uma praça com vista deslumbrante dos Alpes. O cenário marcante torna-se completo com a trilha sonora envolvente, que mostra os elementos fundamentais que definem os filmes de James Bond, colocando os visitantes dentro do mundo 007 e revelando como ele é feito.