Kia apresenta 3,2% de crescimento global em 2016

12:43 · 16.01.2017

Sportage foi o carro mais vendido pela Kia em 2016 no Brasil e no mundo

A Kia Motors anunciou crescimento de 3,2% em relação a 2015. Considerando vendas de exportação, vendas domésticas e vendas de plantas no exterior para veículos de passageiros, recreativos e comerciais, registrou um total de 3.007.976 unidades vendidas.

Em 2016, a Kia registrou um aumento de vendas na Europa Ocidental, China, América do Norte e Coreia do Sul, de 13,1% (436.006 unidades vendidas), 4,4% (663.070 unidades), 3,7% (719.268 unidades) e 1,4% (535.000 unidades), respectivamente.

No Brasil, os números não foram tão otimistas. O acumulado de 2016 foi de 10.779, deixando-o com apenas 0,54% de participação e em 17º entre as marcas. Isso representa uma posição a mais que o ano anterior e ainda uma queda diante de 15.931 unidades de 2015. Nos mercados do exterior, o SUV compacto Sportage foi o modelo mais vendido, com 515.067 unidades. Aqui no País ele também foi destaque da Kia, com 4.505 vendidos, ficando em 15º entre os SUVs.

Na lista geral do volume até dezembro da Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores), a marca entra na relação apenas com o comercial leve K2500, ficando em 18º lugar com 1.372 unidades. Por categoria, o Cerato fica em 13º entre os sedans médios (com 1609 unidades), o Picanto fica em 4º no monocab (com 1878 unidades) e o Carnival ocupou a 3ª posição no grandcab.