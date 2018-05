Jaguar lança o XJ50 para celebrar seus 50 anos

13:00 · 02.05.2018

A Jaguar está comemorando cinco décadas de seu sedan topo de linha: o XJ. Para celebrar, a marca britânica lançou uma edição especial, o XJ50, revelado no Salão de Pequim. Disponível com entre-eixos padrão ou estendido, o modelo possui opção de motor a gasolina 3.0 de 340 cv e a diesel de 300 cv.

As suas atualizações externas incluem para-choques frontais e traseiros no estilo Autobiography, que marcam a edição de aniversário, juntamente com as novas rodas Venom de 20 polegadas, uma grade dianteira preta e um emblema exclusivo para as saídas de ar laterais e traseiras. A paleta de cores exteriores inclui Fuji White, Santorini Black, Loire Blue e Rosello Red.

No interior, a luxuosa cabine possui assentos acolchoados com costura que formam o contorno de diamantes e um logotipo XJ50 no braço central. A marca exclusiva de entalhe e as soleiras com o emblema iluminado XJ50 também diferenciam a edição de aniversário.

Trajetória

O XJ Série 1 começou a distinta dinastia em 1968. Em constante evolução, já está em sua oitava geração. Nesses 50 anos, tem muita história para contar, como as participações em filmes como Simplesmente Amor (2003) e Caçada na Noite (1979), além da presença na franquia 007 de James Bond. O XJ50 é um tributo adequado ao estilo e desempenho duradouros do sedan de luxo da Jaguar. Não há previsão de chegada deste modelo para o mercado brasileiro.