Inscrições para trainee da Volks estão abertas

08:13 · 21.12.2016 / atualizado às 08:25

10 vagas em diversas áreas da empresa, como Planejamento do Produto, Desenvolvimento do Produto, Operações, Qualidade Assegurada, Compras, Finanças, Recursos Humanos e Vendas & Marketing. As inscrições devem ser feitas no site ( O Programa Trainee 2017 da Volkswagen do Brasil já está em sua quinta edição e ofereceem diversas áreas da empresa, como Planejamento do Produto, Desenvolvimento do Produto, Operações, Qualidade Assegurada, Compras, Finanças, Recursos Humanos e Vendas & Marketing. As inscrições devem ser feitas no site ( http://vw.com.br/trainee2017 ) até o dia 9 de janeiro.

São mais 150 horas de treinamento, atividades específicas e “job rotation” em várias áreas. Ele tem duração de 18 meses com início marcado para o dia 6 de março de 2017. Para concorrer, o candidato precisa ter, no máximo, quatro anos de formado, inglês fluente e o idioma alemão é um diferencial importante, bem como experiência profissional.

Seleção

O processo ocorrerá em três fases:

1. Provas on-line, acontecem no mês de dezembro e incluem testes de idioma (inglês) e raciocínio lógico.

2. Dinâmicas em grupo, entrevistas por competência para os aprovados nessa fase - a dinâmica ocorrerá em janeiro de 2017.

3. A etapa seguinte, no início de fevereiro, contará com painel de negócios e entrevistas finais com os gestores e com a área de Recursos Humanos.

Durante o programa, os trainees são avaliados semestralmente. Além disso, recebem diversos benefícios, entre eles remuneração competitiva, participação nos resultados, desconto na compra de veículos da marca, previdência privada, assistências médica e hospitalar, refeição no local e transporte fretado subsidiados.