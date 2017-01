Informação sobre anuidade da CNH é falsa

10:30 · 19.01.2017 / atualizado às 11:21

Não será cobrada anuidade para habilitações, confirma o Ministério das Cidades ( Foto: José Leomar )

Está circulando uma mensagem sobre "anuidade para portadores da CNH agora é Lei" pelas redes sociais e aplicativos. O "dado" era repassado em forma de imagem, inclusive com o brasão da República, afirmando que haveria uma cobrança de R$ 278,47 para todos os motoristas brasileiros a partir do dia 1º de fevereiro.

No entanto, o Ministério das Cidades/Denatran esclarece que é uma informação falsa. "Portadores da Carteira Nacional de Habilitação não pagam anuidade", enfatiza a assessoria do Ministério das Cidades em nota, a qual pede com o apoio para desmentir esse assunto, a fim de prevenir todos os cidadãos contra golpes que possam ser aplicados em nome da instituição.