Hyundai iX35 ganha central multimídia

09:39 · 14.10.2017

O Hyundai iX35 Flex agora é equipado com a nova Central Multimídia nas versões GL e GLS. Com uma tela touchscreen de 7” em LCD TFT,utiliza a tecnologia Bluetoth para fazer ou responder chamadas, enviar mensagens por comando de voz, checar agenda e muito mais, além de ser compatível com aplicativos como Google Android Auto, Apple CarPlay e OnCar, permitindo a reprodução do conteúdo de smartphones Android e iOS diretamente na tela. A nova central ainda oferece compatibilidade com iPod, abertura de áudio ou vídeo pela porta USB, sistema wi-fi para utilização do OnCar®, entrada auxiliar, rádio AM/FM e função câmera de ré.

Novas soluções

O Google Android Auto permite acesso a mapas (Google Maps e Waze), além de auxiliar a realização de chamadas telefônicas, reprodução de músicas, entre outras funções, por meio da conexão de um telefone Android compatível com a unidade.

O Apple CarPlay integra os aplicativos do iPhone do usuário do veículo com a Central Multimídia, possibilitando o acesso de aplicativos ou mesmo ao seu smartphone, facilitando a realização de chamadas, envio e recebimento de mensagens e músicas baixadas no dispositivo.

O aplicativo gratuito OnCar, com interface moderna e intuitiva, oferece duas vias de controle espelhadas para dispositivos Android, que é compatível com ações de toque e de áudio por meio do hotspot móvel, permitindo o uso de aplicativos compatíveis na tela de 7 polegadas da central multimídia, sem o uso de fios. O conteúdo do celular passa a ser controlado na tela touchscreen do Hyundai iX35.