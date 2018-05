Honda lança programa RedRider

08:14 · 06.05.2018

A Honda apresenta mais uma novidade para os amantes das duas rodas: o seu programa de relacionamento RedRider. Anunciado ao público durante o último Salão Duas Rodas 2017, ele foi desenvolvido pela fabricante para proporcionar experiências exclusivas para clientes e futuros clientes da marca por meio de eventos, viagens, passeios, cursos e ações que tragam satisfação e prazer sobre a motocicleta.

O RedRider será baseado em 3 linhas de ações principais: O Rider Expedition, que promoverá roteiros de viagens e passeios pelo país e exterior. O Rider Training, com treinamentos e capacitação de pilotagem por meio de cursos homologados pelos CETH´s (Centro Educacional de Trânsito Honda), e Eventos, que contarão com apoio da rede de concessionárias e incluirão áreas exclusivas nos campeonatos com participação do Honda Racing Brasil, como o SuperBike Brasil e o Brasileiro de Motocross.

O programa, que começará oficialmente a operar em maio, iniciará em fases, sendo os clientes do modelo CRF 1000L África Twin os primeiros convidados a participar do Rider Expedition. O destino inicial será uma das rotas mais procuradas pelos motociclistas e proprietários de bigtrail, a Serra da Canastra, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Além disso, ainda em 2018, está confirmado um grupo que acompanhará parte da etapa do Rally dos Sertões. Mais informações sobre essas etapas, que terão vagas limitadas, assim como os novos programas On Road e Off Road, e os passeios serão anunciados em breve.

será disponibilizada a possibilidade de um cadastro através do site Aos clientes interessados,através do site www.redriders.com.br , disponível a partir da segunda quinzena de maio. Até lá, o contato ocorrerá pelo e-mail redrider@redrider.com.br ou telefone (11) 4810-5372.

O RedRider será expandido gradativamente para as demais fases, que incluirão toda linha de alta cilindrada da Honda e também possibilitarão o uso de motocicletas do próprio programa. O calendário de atividades e os eventos confirmados serão divulgados com o lançamento do site oficial.