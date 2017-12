Honda exibe primeiro Civic nacional em São Paulo

07:42 · 17.12.2017

Como parte da comemoração dos 20 anos de produção nacional, primeiro modelo fabricado no Brasil está exposto no Museu da Imprensa Automotiva (MIAU) até este domingo (17): o Honda Civic de chassi número 1, fabricado em 1997. Nessas duas décadas, mais de 630 mil unidades produzidas no Brasil chegaram às mãos dos consumidores, em cinco diferentes gerações. Desde o início das vendas no País, somando os importados, já foram comercializados mais de 650 mil, dos mais variados modelos.

História

O primeiro modelo do Civic fabricado no Brasil oferecia ao consumidor tecnologias como suspensão independente, barras de proteção contra impactos laterais nas portas, um moderno motor com bloco e cabeçote em alumínio, dentre outros diferenciais de série, como direção hidráulica com regulagem de altura, vidros elétricos em todas as portas e abertura de porta-malas e tanque por dentro do veículo.

Nas versões mais completas, oferecia tecnologias de segurança como freios ABS e airbag duplo, bem como itens de conforto, como controle de cruzeiro e transmissão automática. Desde sua primeira geração vendida no Brasil, o Civic foi construído seguindo os padrões globais da marca de qualidade, tanto em componentes como no processo construtivo. Em 1999, o modelo receberia um leve facelift e mais equipamentos.

Serviço:

MIAU - Museu da Imprensa Automotiva

R. Marcelina, 108, Vila Romana, CEP 05040-010, São Paulo, SP

Funcionamento:

Quarta a sábado das 11h às 19h (entrada até 18h)

Domingo 11h às 17h (entrada até 16h)

www.miaumuseu.com.br