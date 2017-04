Honda divulga novo Civic Si; veja vídeo

12:22 · 07.04.2017

Um vídeo com o novo Civic Si foi revelado pela Honda com as versões cupê e sedan do modelo, que serão vendidos já nos EUA no próximo mês. Embaixo do capô está o motor 1.5 turbo com injeção direta, duplo comando de válvulas variáveis no cabeçote (Dual VTC) e quatro cilindros. Combinado com uma transmissão manual de seis velocidades – e engates curtos – esse conjunto proporciona uma nova experiência de direção, com torque abundante durante toda a faixa de rotação do motor. A potência máxima de 208 cv surge aos 1.300 rpm e o torque de 26,5 kgf.m aparece aos 2.300 rpm, e é mantido em 70% da faixa de rotação do motor.

Entre as mudanças, o Civic Si é significativamente mais leve que a antiga geração e traz carroceria mais rígida, incluindo componentes de chassi e de direção aprimorados. Essas melhorias incluem a direção elétrica de duplo pinhão adaptativa com relação variável, suspensão com acerto esportivo, amortecedores adaptativos e diferencial com deslizamento limitado. O Si traz ainda discos de freio de 12,3 polegadas na dianteira e largos pneus 235/40 R18, com opção de pneus de alta performance.

Em complemento aos amortecedores adaptativos, a suspensão recebeu ainda molas mais firmes, barras estabilizadoras mais rígidas (30% a mais na dianteira e 60% a mais na traseira), buchas sólidas na dianteira e traseira, além de braços de controle ultra rígidos na dianteira, oriundos do Civic Type R.

Entre suas características estão as rodas de liga leve de 18 polegadas com dez raios e acabamento exclusivo em dois tons, aerofólio na tampa, com luz de freio em LED no sedan e barra de LED horizontal e elevado aerofólio traseiro no cupê. Além disso, conta com pedais em alumínio e o friso do painel de instrumentos com acabamento Dry Metal Carbon.

Em equipamentos de série, destacam-se o freio de estacionamento eletrônico , o travamento das portas por distância, o ar-condicionado digital de duas zonas e o sensor de chuva. Tem também sistema multimídia de sete polegadas sensível ao toque, que controla todas as funções de áudio e é integrada aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, proporcionando uma conexão fácil do smartphone ao automóvel. Todas as versões do Si trazem ainda sistema de áudio de 450 watts, com 10 auto-falantes.

O Civic Si, nas versões cupê e sedã serão produzidos na planta de Ontario, no Canadá. O motor é produzido em Anna, Ohio.