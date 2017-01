Honda convoca recall para Civic, Fit, City e Accord

15:24 · 23.01.2017 / atualizado às 16:40

Honda Fit, modelo 2012, está na lista dos veículos que devem passar pela substituição da estrutura do insuflador - Foto: Divulgação

A Honda Automóveis do Brasil convoca os proprietários dos modelos Civic, Fit, City e Accord a comparecerem a uma das concessionárias autorizadas da marca para a substituição gratuita do insuflador do airbag do passageiro.

Em caso de colisão primordialmente frontal de intensidade moderada ou severa - situação em que o acionamento do sistema de airbag é esperado - poderá haver o rompimento da estrutura do insuflador e, eventualmente, ocasionar a projeção de fragmentos metálicos no interior do veículo. Em situações extremas, o defeito pode causar, além de danos materiais, lesões graves ou até mesmo fatais aos ocupantes e/ou terceiros.

A substituição do item é gratuita e deverá ser realizada em qualquer concessionária autorizada da marca a partir do dia 23 de janeiro.

Esse comunicado também se aplica aos veículos Civic, modelo 2001 a 2002, mesmo que já reparados na campanha do insuflador do airbag do passageiro iniciada em julho de 2010. Alguns insufladores reparados anteriormente poderão sofrer, após longos períodos, degradação quando expostos às variações de umidade e temperatura.

A consulta à necessidade do reparo deve ser feita no link www.honda.com.br/recall. O agendamento pode ser efetuado pelo mesmo endereço eletrônico ou pela Central de Atendimento: 0800-701-3432 (segunda a sexta-feira, das 08h às 20h - horário de Brasília).

Para conferir os endereços das concessionárias Honda, acesse www.honda.com.br/concessionarias.