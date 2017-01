Honda apresenta seu novo carro: o WR-V

11:46 · 31.01.2017 / atualizado às 12:19

A Honda Automóveis do Brasil acaba de mostrar para a imprensa automotiva seu novo utilitário esportivo compacto: o WR-V. Ele chega nas lojas em março deste ano. Ele será o novo integrante da família que também inclui os consagrados modelos HR-V e CR-V.

O WR-V é equipado com o motor 1.5 i-VTEC FlexOne, com controle eletrônico variável de sincronização e abertura de válvulas. Criada pela Honda, a tecnologia i-VTEC varia o tempo e a profundidade de abertura das válvulas para obter a máxima eficiência em diferentes regimes de rotação.

Com isso, o WR-V traz excelente desempenho e economia de combustível, que garantiu nota A na avaliação do Conpet na categoria “esporte utilitário compacto”, com agilidade similar a de veículos com maior cilindrada. Com etanol, esse propulsor gera 116 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque à 4.800 rpm – quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e 15,2 kgf.m à 4.800 rpm.

A transmissão CVT possui conversor de torque, proporcionando uma resposta mais rápida e aceleração linear.

Lançamento no Brasil

O WR-V será comercializado no Brasil a partir de março de 2017 e, no futuro breve, também em outros países da América do Sul. Com o WR-V a Honda quer explorar um novo mercado de SUVs compactos e, segundo sua filosofia, entregar mais alegria para seus consumidores. Preço não foi revelado.